¿Ahora el Apocalipsis? Cardinal Burke: "Puede que sea así"

Se debe describir la situación de la Iglesia como de “confusión, división y error” y de lo "más preocupante", según el cardenal Raymond Burke. En un discurso pronunciado en Kentucky el 22 de julio él advirtió que la Iglesia ha “abandonado la claridad” de su enseñanza.Burke compartió con su audiencia una experiencia que tuvo durante una conferencia sobre liturgia: “se me acercó un joven pastor y me preguntó: ‘Cardenal, ¿usted piensa que estamos en el final de los tiempos? La expresión en su rostro me permitió ver claramente la sinceridad de su pregunta y la preocupación profunda que la motivaba. No dudé en responder: ‘puede que sea así’”.