Bagong Pag-uusig Malapit Nang Magsimula sa Vatican

Inanunsyo ng Vatican noong ika-13 ng Hulyo, na si Giuseppe Profiti, 56, at Massimo Spina, 57, ay idinemanda sa paglustay ng pondo ng Foundation Bambino Gesù. Si Profiti ang presidente at si Spina ang ingat-yaman. Sinusuportahan ng Foundation ang mga gawain ng Bambino Gesù Children's Hospital ng Vatican sa Roma.Sila ay inakusahan sa pagbayad ng 422,005.16 Euro para sa pagsasaayos ng apartamento, na para sa dating Kalihim ng Estado, na si Kardinal Tarcisio Bertone. Ang nakinabang ng pera ay ang kompanyang Gianantonio Bandera. Ang bayad ay ginawa noong Nobyembre 2013 at Mayo 2014. Ang kaso sa korte ay magsisimula sa ika-18 ng Hulyo.