4. QU'EST-CE QUE le SCAPULAIRE du MONT-CARMEL ?

/

Les TROIS AVE MARIA du matin & du soir : montfortajpm.blogspot.ro/p/blog-page.html

QU’EST-CE QUE LE SCAPULAIRE DU MONT-CARMEL ?

Scapulaire

Scapula

VERSION CHANTÉE :

Suite de :

TOTALITÉ du LIVRET

"HISTOIRES et RÉCITS sur le Saint SCAPULAIRE de NOTRE-DAME du MONT-CARMEL (1895)" ici : montfortajpm.blogspot.fr/…/histoires-et-re…

De Marie, voulez-vous revêtir

Les incomparables Livrées ?

Voici donc, pour vous faire plaisir

Où vous pourrez les trouver :

Le nom général dese donne au vêtement que portent plusieurs Ordres religieux, et qui couvre la poitrine et le dos en passant sur les épaules, en latin. Le Scapulaire du Mont-Carmel est un diminutif du grand Scapulaire des religieux carmes ; et, à cause de ce symbole, il doit se porter en avant et en arrière, pendant des deux épaules. Les deux morceaux d’étoffe noire ou brune, sont attachés aux extrémités de deux cordons qui permettent de le passer au cou, et de les laisser pendre l’un sur la poitrine, l’autre sur le dos ; ces cordons peuvent être de fil, de coton, de laine ou même de soie.« Trois conditions bien simples, disent tous les Manuels, donnent droit aux grâces de la Confrérie :1- Recevoir le Scapulaire d’un prêtre ayant pouvoir pour le donner ;2- Le porter de la manière que nous avons dit, le jour et la nuit, sans le quitter. Que si on le quittait involontairement ou même par négligence, il faut se hâter de le reprendre, mais il n’est pas besoin d’avoir recours au prêtre, non plus s’il est usé ou sali ;3- Faire inscrire son nom sur le registre de la Confrérie, il s’en trouve dans toutes les églises. »Il est important de savoir que porter le Scapulaire dans sa poche, ou dans une partie de vêtement qui réunisse les deux morceaux, n’est pas suffisant pour profiter des faveurs promises. Il serait bien surprenant qu’en présence de si grandes grâces on ne trouvât pas le moyen de porter le Scapulaire comme il faut.