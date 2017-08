Ideolohiya ng Liberal Inilagay sa Panganib ang Pinansyal na Reporma ng Vatican

formiche.net

Pinatigil ni Papa Francis ang reporma ng pagtitipid at bumabalik sa dating maaksayang Italyano. Ayon samayroon din itong ideolohikal na dahilan gaya ni Kardinal Pell, Ang tagareporma ng Vatican na unti-unting ibinababa ng puwesto, ay isang kritiko sa kontrobersyal na AmorisLaetitia Isa sa pinakamalakas na kalaban ni Pell ay ang pro-gay na si Kardinal Francesco Coccopalmerio kung saan pinahina ng Pontifical Council for Legislative Texts ang reporma ni Pell. Sa kabilang banda, si Kardinal Wilfrid Fox Napier ng Durban, South Africa, na miyembro ng Vatican Council for the Economy at kritiko ng Amoris Laetitia, ay sumuporta sa reporma.Ang pinakabagong pagsulong: Si Kardinal Domenico Calcagno, ang Presidente ng Administration of the Patrimony of the Holy See, na matinding sumasalungat kay Pell, ay iniimbestigihan sa Italya dahil sa paglustay ng pera sa kanyang dating diyosesis.