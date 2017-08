La Passione di Gesù nella Divina Volontà. 26ª MEDITAZIONE

Giriamo ancora ed entriamo nelle stanze dei moribondi. Mamma mia, che terrore! Quante anime stanno per cadere nell'inferno! Quanti, dopo una vita di peccato, vogliono dare l’ultimo dolore a quel cuore ripetutamente trafitto, coronando l’ultimo anelito con un atto di disperazione! Molti demoni stanno intorno ad essi, gettando nei loro cuori terrore e spavento dei divini giudizi, e così dar l’ultimo assalto per condurli all'inferno. Vorrebbero sprigionare le fiamme infernali per avvolgerli in esse e così non dar luogo alla speranza. Altri, allacciati dai vincoli della terra, non sanno rassegnarsi a dare l’ultimo passo.



Deh, o Mamma, i momenti sono estremi, essi hanno molto bisogno di aiuto! Non vedi come tremano, come si dibattono tra gli spasimi dell’agonia, come chiedono aiuto e pietà? Già la terra è sparita per loro. Mamma Santa, metti la tua mano materna sulla loro gelida fronte, accogli tu gli ultimi loro aneliti, diamo a ciascun moribondo il sangue di Gesù, e così mettendo in fuga i demoni, li disponga tutti a ricevere gli ultimi sacramenti e ad una buona e santa morte. Per conforto diamo loro le agonie di Gesù, i suoi baci, le sue lacrime, le sue piaghe; rompiamo i lacci che li tengono avvinti, facciamo sentire a tutti la parola del perdono e gettiamo tale fiducia nel cuore, da farli slanciare nelle braccia di Gesù. Gesù, quando li giudicherà, li troverà coperti col suo sangue, abbandonati nelle sue braccia e a tutti darà il suo perdono.

(Meditazione tratta dalla 7ª ORA de Le 24 Ore della Passione di N.S.G.C.)