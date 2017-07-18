Францисканец: «Мы хотели изменить мир, но мир изменил нас»

Брат Питер Амендт (70), немецкий францисканец, разговаривая с Zeitschrift Franziskaner, упомянул о «больших изменениях», о которых он не сожалеет. Вот как он их объясняет: «Мы хотели изменить мир, но мир изменил нас».Амендт изучал теологию в Мюнхене пятьдесят лет назад, но не хотел становиться священником. Он работает с бездомными в Дюссельдорфе.