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Францисканец: «Мы хотели изменить мир, но мир изменил нас»

Брат Питер Амендт (70), немецкий францисканец, разговаривая с Zeitschrift Franziskaner, упомянул о «больших изменениях», о которых он не сожалеет. Вот как он их объясняет: «Мы хотели изменить мир, но мир изменил нас».

Амендт изучал теологию в Мюнхене пятьдесят лет назад, но не хотел становиться священником. Он работает с бездомными в Дюссельдорфе.

Изображение: Franciscus de Assisio, © Franco Vannini, CC BY, #newsJuoueyuxog
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