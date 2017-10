La grande prostituée de Babylone

AVEC les PRÊTRES de LYON, le PAPE ÉVOQUE LONGUEMENT AMORIS LAETITIA

Amoris laetitia

« Il nous a invités à considérer les personnes non comme des adjectifs, mais comme des substantifs, à ne pas qualifier d’abord les gens comme “mariés”, “divorcés”, “trois fois divorcés”

« derrière Amoris laetitia, il y a saint Thomas d’Aquin, mais la grande théologie thomiste et pas la scolastique décadente ».

Il nous a souligné qu’il y avait une vraie réflexion théologique mais que cette théologie n’était pas une casuistique, qu’il ne faut pas envisager les gens comme des cas, ou penser en termes de “il faut”/il ne faut pas”, “on doit/on ne doit pas” »

« Le pape fait confiance aux prêtres »

compliqué

Mais il a insisté sur le fait que le discernement doit aller avec l’écoute et l’accompagnement, que ce n’est pas la morale et la théologie qui sont première mais l’Évangile. »



« Pour le pape, il faut toujours agir avec beaucoup de charité mais il faut aussi faire attention à la permissivité et au relativisme

Il y a des moments où il faut dire “oui”, d’autres “non”. »



« Il a aussi insisté sur la finalité qui est la croissance des personnes, nous donnant trois mots-clés : la réflexion, la prière et le dialogue. C’est d’ailleurs comme cela qu’il a été avec nous pendant toute la rencontre »

le pape se refuse à dire aux prêtres comment agir et préfère nous faire confiance ».

Célibat des prêtres : « pas de raison de changer pour le moment »

« Il a reconnu que la préparation au mariage devait être sérieusement revue, parlant à nouveau de “catéchuménat” du mariage,

et que nous devons aussi inciter les gens à ne pas trop se presser pour des raisons culturelles ou sociales. »

un don joyeux pour l’Église »,





Source :



Source : www.la-croix.com/…/pretres-Lyon-pa…

Le cardinal BARBARIN souhaite que les DIVORCÉS REMARIÉS RETROUVENT « LEUR PLACE DANS L’ÉGLISE »

Le cardinal Philippe Barbarin a présenté dimanche 15 octobre devant une cathédrale comble les « chemins de discernement » proposés par le pape François dans Amoris Laetitia.

Après Rouen et Le Havre, Lyon est le troisième diocèse à organiser une telle rencontre, pour « concrètement mettre en œuvre » l’exhortation apostolique sur la famille.

personnes ayant vécu une rupture conjugale »

La Joie de l’amour,

« Il a fallu nous faire accepter ailleurs

On sent que l’Église n’est plus figée sur ces questions

Catherine et moi sommes allés voir le prêtre fraîchement arrivé dans notre paroisse. Il nous a fait bon accueil. »

Veiller à « ne jamais utiliser le langage du permis et du défendu »

catholiques séparés, divorcés ou divorcés remariés »,

Amoris laetitia

Quand j’ai demandé aux prêtres : Sur quel thème souhaitez-vous qu’il nous parle ?”, les réponses ont été unanimes :”Sur le chapitre 8 d’Amoris laetitia” visant à” accompagner, discerner et intégrer la fragilité”

un chemin difficile »

« considérer avant tout les personnes »

« ne jamais utiliser le langage du permis et du défendu ».

chemin difficile »

reprendre contact avec l’Église »,

« réponses inadéquates

Le cardinal a tenu à leur « demander pardon »

club des parias ». « Ni jugée, ni écartée de la vie chrétienne »

confrontée à des positions contradictoires, indifférentes ou embarrassées de certains pasteurs ».

demander pardon »,

« Êtes-vous en paix ? Ce fut sa première question »

esseulés sur leur banc »

Plus nous trouvions notre place, moins nous nous sentions le droit de l’avoir

une célébration avec une bénédiction de notre couple ».

éventuellement

Les groupes d’accueil sont encore rares

l’accès à la communion a toujours été un problème délicat dans l’Église »

quand une personne ne supporte pas de ne pas pouvoir communier et finalement décide, à cause de cette brûlure intérieure, de ne plus venir à la messe, il serait absurde et inhumain de continuer à brandir devant elle un panneau d’interdiction ». « Pour certaines personnes

ce cheminement de la foi passera par le fait d’aller communier, pour d’autres de participer à la messe sans communier, comme Charles Péguy. »

en situation de rupture »

« retrouver leur place dans l’Église ».

Certains de mes confrères sont sensibilisés à la question, mais peut-être privilégient-ils un accompagnement personnel,

Alors que la dimension ecclésiale me semble importante. »

poursuivre avec (leur) communauté locale, (leur) paroisse ».

chemin unique »,

dépasser d’éventuelles peurs ».

Nicolas Senèze, à Rome , le 05/10/2017Le pape François a rencontré, jeudi matin 5 octobre au Vatican, plus de 80 prêtres du diocèse de Lyon qui effectuaient à Rome leur session annuelle de rentrée.L’essentiel de cette rencontre, dans la Salle Clémentine du Palais apostolique, était toutefois consacré à l’exhortation apostoliquesur laquelle les prêtres lyonnais ont pu, pendant plus d’une heure, interroger le pape qui s’est exprimé, sans note, en italien.», raconte Mgr Gobilliard.Selon l’évêque auxiliaire de Lyon, François a aussi rappelé que, a poursuivi Mgr Gobilliard.Interrogé sur le discernement, le pape a reconnu que celui-ci était «». «, poursuit l’évêque auxiliaire de Lyon., relève l’évêque auxiliaire de Lyon pour qui «François a aussi évoqué la question de la préparation au mariage, rapportant la réflexion d’une dame qui lui disait que les prêtres faisaient huit ans de séminaire et pouvaient quitter la prêtrise et se marier, alors que les époux avaient trois conférences avant un mariage qui durait toute la vie…rapporte Mgr Gobilliard,Tout au début de la rencontre, le pape avait aussi été interrogé sur le célibat sacerdotal. Expliquant que celui-ci devait être vécu comme «il a souligné qu’«Bénévent Tosseri, à Lyon , le 16/10/2017A Lyon, le 15 octobre 2017, rencontre entre le cardinal Barbarin et les personnes divorcées et divorcées remariées en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon.Catherine attend sur le parvis. Un livre sous le bras, elle guette le cardinal Philippe Barbarin. Voilà une heure que l’archevêque de Lyon s’attarde auprès de ces «qu’il a invitées, dimanche 15 octobre au soir, à venir échanger avec lui dans la Primatiale Saint Jean-Baptiste. La nuit est tombée, Catherine peut enfin lui tendre l’ouvrage. Une copie del’exhortation apostolique sur la famille que cette auxiliaire de puériculture demande au cardinal de dédicacer. Avant d’engager la conversation.À ses côtés, son nouveau compagnon, Laurent. Ce technicien de maintenance a dû « quitter » sa paroisse, en même temps qu’il se séparait de sa femme. Comme Élodie, « mère célibataire », qui s’est jointe à l’échange.», regrette-t-elle. «, souligne Laurent, 52 ans.Symboliquement assis parmi la foule au début de la rencontre, puis rencogné à l’ombre d’un pilier, le cardinal a applaudi à la fin des six témoignages de «livrés devant une cathédrale comble. Cela, un an et demi après la publication d’. Et dix jours après avoir rencontré le pape François, avec 80 prêtres du diocèse. «», rapporte le cardinal.Car c’est «qu’ouvre le pape, a commenté l’archevêque de Lyon. En partant des points sur lesquels François a insisté auprès de la délégation lyonnaise. D’abordet non les situations maritales. Ensuite, veiller àUn «, donc, que certains prêtres du diocèse ont emprunté. Comme le P. Franck Gacogne, curé de Saint-Benoît, à Bron, debout aux côtés de Florence et Georges. Ce sont eux qui parlent, d’une voix. Voilà douze ans qu’ils cherchaient à «notamment lors du baptême de leurs trois enfants. Mais ils n’avaient longtemps reçu que des», disent-ils pudiquement.D’autres témoins ne cachent pas les souffrances traversées. Certains disent s’être retrouvés pour échanger au sein d’un «, une autre personne confie néanmoins avoir été «Et le cardinal a tenu à leur «avant de remettre à chacun des témoins un exemplaire de l’exhortation apostolique.Finalement, Florence et Georges ont trouvé une oreille, en la personne du curé de Bron., rapporte le couple de divorcés-remariés, qui a alors choisi de s’impliquer au sein de la communauté locale, en tenant des permanences d’accueil. Le début d’un long cheminement. Ils allaient désormais à la messe en famille. Mais se sentaient «au moment de la communion. «», résument-ils.Grâce aux chemins ouverts par Amoris laetitia, le prêtre leur a alors proposé un accompagnement, s’appuyant sur un parcours bâti par les Équipes Reliance, liées aux Équipes Notre-Dame. Puis ils ont préparé «Lors de la messe dominicale suivante, ils retrouvaient le chemin de l’eucharistie. Et s’impliquaient encore plus dans la paroisse, notamment auprès couples divorcés-remariés, engagés à leur tour dans un chemin de discernement. Avant, «», comme eux, un accès aux sacrements.Cette prudence rejoint celle du cardinal Barbarin, qui a longuement développé la question, rappelant que «, et cela pour tous les chrétiens. Concernant les divorcés-remariés, certes, dit-il, «, a répété le cardinal à plusieurs reprises,L’important aux yeux du cardinal est avant tout de permettre aux personnes «deEt, de ce point de vue, il reste encore du chemin à faire.Le parcours de Florence et Georges est un exemple rare d’accompagnement porté par une dynamique paroissiale. «évalue le père Franck Gacogne.De fait, rares sont les paroisses du diocèse de Lyon à avoir pour l’heure mis en place un groupe d’accueil de personnes en rupture d’alliance.Ces dernières sont pour le moment invitées par Bénédicte et Édouard Michoud, délégués épiscopaux à la pastorale des familles, à «Sans «insistent-ils, l’important étant de «De la part des personnes en rupture d’alliance, comme de la part des communautés locales.Bénévent Tosseri, à LyonSource : www.la-croix.com/…/Le-cardinal-Bar… Album ACTU