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Христиан заставляют принимать участие в фиктивных гей-свадьбах?
19 октября на портале theblaze.com Мэтт Уолш написал: "Вне зависимости от того, как вы прочтете первые десять поправок в конституции США, вы никогда не сможете сказать, что они дают правительству право заставлять граждан нашей страны принимать участие в гей-свадьбах".
Уолш рассказывает о том, что пользователи Твиттер активно советовали ему "не пытаться привить свою нравственность другим людям". Он ответил: "Я не пытаюсь привить свою нравственность вам. Вы пытаетесь распространить свою безнравственность на меня".
Изображение: Westboro Baptist Church, © Elvert Barnes, CC BY-SA, #newsZkaxbpsshe
Уолш рассказывает о том, что пользователи Твиттер активно советовали ему "не пытаться привить свою нравственность другим людям". Он ответил: "Я не пытаюсь привить свою нравственность вам. Вы пытаетесь распространить свою безнравственность на меня".
Изображение: Westboro Baptist Church, © Elvert Barnes, CC BY-SA, #newsZkaxbpsshe