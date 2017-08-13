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Епископ из Бразилии принимает святое причастие у неверных супругов
По сообщениям cruxnow.com, в ходе Бразильской конференции епископов были приняты новые положения Amoris Laetitia, которые позволяют проводить обряд святого причастия для неверных супругов.
По словам священников, процедура прощения "определенных случаев" может вернуть человека на путь истинный. В качестве примера, епископы приводят факт наличия совместных детей и "других моральных обязательств", которые, по мнению епископов, "исключают моральную ответственность за совершенные деяния".
Данные правила, разработанные епископами, полностью противоречат словам Иисуса Христа и учению Церкви.
Изображение: © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-SA, #newsBgrztzmdts
По словам священников, процедура прощения "определенных случаев" может вернуть человека на путь истинный. В качестве примера, епископы приводят факт наличия совместных детей и "других моральных обязательств", которые, по мнению епископов, "исключают моральную ответственность за совершенные деяния".
Данные правила, разработанные епископами, полностью противоречат словам Иисуса Христа и учению Церкви.
Изображение: © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-SA, #newsBgrztzmdts