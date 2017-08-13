Епископ из Бразилии принимает святое причастие у неверных супругов

cruxnow.com

Amoris Laetitia

По сообщениям, в ходе Бразильской конференции епископов были приняты новые положения, которые позволяют проводить обряд святого причастия для неверных супругов.По словам священников, процедура прощения "определенных случаев" может вернуть человека на путь истинный. В качестве примера, епископы приводят факт наличия совместных детей и "других моральных обязательств", которые, по мнению епископов, "исключают моральную ответственность за совершенные деяния".Данные правила, разработанные епископами, полностью противоречат словам Иисуса Христа и учению Церкви.