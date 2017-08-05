Слишком откровенные наряды привели Папу Франциска в замешательство?

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На одном из последних приемов Папы Франциска присутствовали несколько дам в настолько откровенных нарядах, что даже сам монсеньёр "не знал, куда спрятать глаза". Стоит отметить, что и Папа Франциск был "как минимум немного удивлен" выбором нарядов прихожанок.Постоянный представитель Венгрии при Святом Престоле, Эдуард Габсбург-Лотаринген, сообщил о данном случае в немецкой газете