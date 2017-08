Abolir el Sexto Mandamiento. Causa de Todos los Cismas¡¡¡

Los Sacramentos son la perfección traída por Jesús, El Mesías, Dios encarnado, para el bien del mundo.



La autoridad moral de su mensaje permitió la construcción de lo que hoy llamamos civilización, según Duns Scoto; “Si se le aplicase a la realidad humana, una voluntad arbitraria que prescinde del bien como sistema de dominio, se producirían consecuencias devastadoras de atrocidades y dolor para la familia humana”.Sin esta autoridad moral, el paganismo asesino libera la anarquía...







Salomé y la Cabeza de Juan el Bautista. "Al acercarse y ver...lloró...diciendo: ...Porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán..., te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Lucas 19, 41-44Los Sacramentos son la perfección traída por Jesús, El Mesías, Dios encarnado, para el bien del mundo.La autoridad moral de su mensaje permitió la construcción de lo que hoy llamamos civilización, según Duns Scoto; “Si se le aplicase a la realidad humana, una voluntad arbitraria que prescinde del bien como sistema de dominio, se producirían consecuencias devastadoras de atrocidades y dolor para la familia humana”.Sin esta autoridad moral, el paganismo asesino libera la anarquía...Salomé y la Cabeza de Juan el Bautista.

La cultura actual asegura que “La castidad es imposible e incluso dañina” ó "Es imposible cumplir los mandamientos". Este “dogma” pagano es diametralmente opuesto a las enseñanzas del Señor.Los Mártires de los sacramentos:San Juan Bautista, a quien Herodes, UN ADULTERO, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe; Juan le decía: "No te es lícito tener esa mujer".San Ignacio, patriarca de Constantinopla, negó públicamente la comunión a un tío del emperador bizantino Miguel III el Borracho, porque vivía en ADULTERIO con su nuera. "No te es lícito tener esa mujer". El emperador lo depuso y desterraron el 23 de noviembre de 858 y nombraron a un escritor laico de su corte, Focio. El papa excomulgó al emperador y a Focio, estos rompieron con el papa, de forma que el ilegítimo patriarca excomulgó también al papa Nicolás I y le depuso teóricamente de la silla de Pedro. Así empezó es cisma que en 1054 fue definitivo.Santo Tomas Moro se opuso a Enrique VIII, UN ADULTERO, "No te es lícito tener esa mujer". Fue asesinado, junto con Jhon Fisher, la condesa de Salisbury, y cientos de miles mas, y de allí deriva que los reyes de Inglaterra se consideren Papas o Papisas, herejía Anglicana…Lutero un fraile dominico, ADULTERO, se fue a vivir con una monja y tuvo 8 hijos con ella "No te es lícito tener esa mujer". Se llama herejía protestante, no tienen papa, ni sacramentos, adulteraron la biblia y algunos mandamientos como, "No cometerás adulterio"...Así llegamos a los tiempos en que la Herejía Modernista permite todo, ya que todo es relativo y cada cual busca su libertad y el libre desarrollo de la personalidad, propuesta por los mismos herejes, como Robinson, Hegel o Kant.La iglesia No permite la comunión a los que están en ENTREDICHO (adúlteros) porque es un delito contra Dios.NO ACATAR LA LEY DE DIOS?“Todo espíritu que DESUNE a Jesús, ése no es de Dios, es del anticristo”, 1Jn 4:3“¿Quién es mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo o Mesías? Este es un anticristo”, 1Jn 2:22"Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un Anticristo; en realidad ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora." 1 Juan 2, 18."Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. ¡Ellos son el Seductor y el Anticristo!" 2 Juan 1, 7