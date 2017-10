[Lutherischer] Vatikan ehrt die lutherische Revolution mit einer Briefmarke

Im Vatikan soll man sich lieber einmal mit der Faktenlage eines Martin Luthers beschäftigen. So sehr auch die Kirche durch ihre Schieflage die Munition für das Desaster der Reformation lieferte, so wenig hatte ein Martin Luther das Rechtgroße Teile des Glaubens neu zu definieren. Was ihm zugeschrieben wird, an Wesentlichem des Glaubens, was wahr ist, erschlossen zu haben, haben Heilige Jahrhunde… 더보기