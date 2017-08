590 nuevos sacerdotes en Estados Unidos

Center for Applied Research in the Apostolate

Durante este año en Estados Unidos serán ordenados al sacerdocio 590 diáconos. Su edad promedio es de 34 años.Según el[Centro para Investigación Aplicada en el Apostolado] de la Universidad de Georgetown fueron cruciales para la vocación del 75% de ellos el rezo del Rosario y la participación en la Adoración Eucarística.