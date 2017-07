Kardinal: Simbahan at Islam Naglalaban para sa Kaluluwa

cnsng.org

"Aking hinahangad para sa mga 'kristiyanong Nigerian' sa kahit na ano pa man, ang mapayapang panghihikayat at pananalig", sinabi ni Kardinal John Onaiyekan ng Abuja ayon sa. Sa kamakailan lamang na episkopal na pagtatalaga nagpahayag din siya na kanyang nirerespeto ang "mga nagsasabi na nais nilang maging 'islam na Nigerian'". "Tayo ay kasalukuyang nasa labanan para sa kaluluwa ng mga Nigerian."Mayroong 186 na milyong Nigerian, 50% dito ang Muslim, 40% ang Kristiyano at 10% ang may katutubong paniniwala.