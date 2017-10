Vaticano rifiuta un ambasciatore nominato

Il Messagero

Il Vaticano ha rifiutato di accettare Johnny Ibrahim come nuovo ambasciatore del Libano presso la Santa Sede, presumibilmente perché è un massone. Ibrahim è il console generale del Libano a Los Angeles. La decisione lo ha colto di sorpresa mentre celebrava la sua nomina in luglio, condividendola con prelati americani. Il quotidiano italianoscrive che il primo ministro del Libano, Saad Hariri, è stato sorpreso dal rifiuto, ma ha promesso di trovare un'alternativa. Ibrahim ha ammesso di aver avuto contatti con la massoneria francese, ma ha sostenuto di non averne mai fatto parte.