R. Bessero Belti

La indulgencia es una expresión finísima de la caridad, porque es a la vez comprensión, discreción, paciencia y confianza. Con ésta se supera un gran obstáculo que normalmente se interpone entre nosotros y nuestro prójimo.De hecho, lo que hace más difícil el ejercicio de la caridad son, frecuentemente, los defectos que encontramos en los demás, y estamos fácilmente llevados a verlos, y a verlos mucho más que los nuestros, y así estamos siempre dispuestos a la crítica.Este obstáculo no se supera espontáneamente, porque el defecto de por sí no acerca a las almas, ya que es una falta, y lo que falta no puede nunca ser un elemento positivo de unión. Por consiguiente, es necesario suplir voluntariamente lo que falta en la persona defectuosa, con algo que les permita a las almas encontrarse. Este algo lo da precisamente la «indulgencia».La indulgencia de la que hablamos no consiste, sencillamente, en «cerrar los ojos» a los defectos de los demás: el cerrar los ojos lleva, la mayoría de las veces, al desinterés. Sin embargo, con la verdadera indulgencia los defectos se ven bien; sólo que se les «indulta», es decir, se le «concede» el perdón, pero no al defecto, sino a la imperfección moral de la persona, en cuanto que nos concierne y nos choca, quitándonos algo. Por tanto, un perdón así implica también el propósito de enmienda de los demás, para que la persona no quede privada de aquel bien moral que se deriva de corregir aquel defecto. y por esta enmienda se le concede confianza. La verdadera indulgencia consiste en esto.¿Y hasta qué punto hay que emplear la indulgencia? La respuesta nos la proporciona el Señor diciéndonos que hay que perdonar a los hermanos «setenta veces siete», es decir, siempre. Naturalmente, es difícil una indulgencia tan generosa y delicada; sin embargo, estamos llamados precisamente a hacer esto con los «hermanos» que «pecan» o -por seguir en nuestro contexto- con los defectos de nuestro prójimo. La indulgencia permite así demostrar el amor con su exquisita delicadeza, que contiene realmente lo mejor del alma y del corazón. De hecho, en este caso,el amor no se busca a sí mismo, ni busca su satisfacción; busca sólo el verdadero bien de la persona amada.en: