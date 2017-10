"Ciò che ha detto il cardinale Burke è stupido, ma lui non è nostro nemico". Questo è quello che il vescovo Bernard Fellay, superiore generale della Fraternità Sacerdotale si San Pio X (FSSPX), ha detto l'8 ottobre commentando la dichiarazione del cardinale Burke sul fatto che la FSSPX fosse scismatica e non potesse somministrare legittimamente i sacramenti.Parlando a Buenos Aires per la celebrazione del 40° anniversario della FSSPX in Argentina, Mons. Fellay ha spiegato che Burke è in questioni legali un "positivista" che segue strettamente la legge alla lettera.Ha definito paradossale il fatto che, appena dopo, il cardinale abbia scritto a Fellay, chiedendogli di aiutare un sacerdote amico suo che vuole creare un istituto religioso: "Qualcuno lo può spiegare?"