Obispong Ingles: Homoseksuwal na "Pagmamahal" Katulad ng Normal na Pagmamahal

Department of Education ang Formation

Noong Marso angng mga Obispong Katoliko sa England at Wales ay naglathala ng patnubay para sa mga guro sa tinatawag na "Pag-aaral Magmahal" tungkol sa mga relasyon sa Katoliko at seksuwal na edukasyon.Itinuro ni Deacon Nick Donnelly sa Twitter (ika-26 ng Hulyo) na ang dokumento ay "itinutulad ang homoseksuwal na 'pagmamahal' sa heteroseksuwal na pagmamahal". Nakasulat sa dokumento ang tungkol sa matataas na anyo ng pagmamahal na nagdidiin na ang pagmamahalan ay "namamalagi na kasing lakas ng relasyon sa pagitan ng dalawang taong may parehong kasarian gaya ng relasyon sa pagitan ng magkaibang kasarian".Ang obispo ay "pinuri sa magandang pagsulong na nagawa sa pagsalungat sa lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa homoseksuwalidad".