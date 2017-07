NON SOLO L’ITALIA È IL POLLO DA SPENNARE, MA L’UNIONE EUROPEA SI FA PURE BEFFE DI NOI (PROPRIO IN QUESTI GIORNI…)

un pollo da spennare

questo tipo di Unione europea (a conduzione tedesca) e la moneta unica

E l’Italia ha abboccato, rinunciando a una grossa quota della propria sovranità economica e politica.

È una catastrofe (basti solo ricordare la povertà assoluta triplicata fra i giovani, il pil che è il fanalino di coda e il debito pubblico che ha sfondato ogni record).

il pollo da spennare eravamo (e siamo tuttora) noi

COSA STA ACCADENDO

l’ultimo esempio

lo stravolgimento imposto da Bruxelles delle nuove regole per le Ong internazionali che portano migliaia di migranti sulle nostre coste

provvide subito a chiudere la rotta balcanica, anche con i nostri soldi (perché quei migranti andavamo in Germania)

E dopo averci lasciati soli, ora da Bruxelles impediscono pure che l’Italia imponga regole più ferree alle Ong internazionali

perfino l’obbligo per le Ong di far salire a bordo i nostri ufficiali di polizia è stato ridotto a nulla

declassato il “divieto assoluto” di entrare nelle acque libiche a generico e insignificante “impegno”

provvedono pure, loro stessi, direttamente, a scaricarci migliaia di migranti

la nave della Marina militare tedesca “Fgs Rhein” ci ha portato 927 migranti

la nave norvegese “Olympic commander” – che fa parte di Frontex – ce ne ha graziosamente regalati altri 1.200

una nave della Marina militare inglese (anche qui: la Marina militare inglese!), chiamata “HMS Echo”, aveva scaricato altri 644 migranti

Sono tutti destinati alle nostre città. Adesso è chiaro chi è il pollo? E si capisce chi lo sta spennando?

“vincolo esterno”

far dirigere dall’estero la nostra economia. Più polli da spennare di così

cedere quote sempre maggiori della nostra sovranità

VASO DI COCCIO

tutti i Paesi perseguono ferocemente il proprio interesse nazionale

quella che resta fregata dalla retorica sovrannazionale

è, come al solito, l’Italia

“Trump-Macron, nuovo asse”

preso possesso dell’Eliseo cerca di svicolare dal dominio tedesco e gioca a tutto campo

“Adesso l’Europa ha paura della Grecia che parla cinese”. Occhiello: “Gli investimenti di Pechino nelle aziende di Atene”. Sottotitolo: “Un ponte con l’Asia dopo l’austerity. I dubbi di Berlino”.

la Germania che sta trasformando l’Europa nella propria colonia

un inno nazionale che proclama “Deutschland über alles” (Germania al di sopra di tutto)

Donald Trump

“America first”

Gli unici che hanno in disdegno gli interessi nazionali e che, dunque, si prendono botte a destra e a manca sono i governi italiani… Solo per loro la parola interesse nazionale è tabù.

“Limes”

OCCASIONE PERDUTA

dopo il crollo del Muro di Berlino è tornata a trovarsi di nuovo in una posizione geopolitica cruciale

Ma invece di approfittarne per conquistare un ruolo geopolitico – magari in un rapporto diretto con Stati Uniti e Russia – riesce solo ad accollarsi i costi e i guasti di questa posizione che pure sarebbe così interessante.

Antonio Socci

Il famoso giocatore di poker Amarillo Slim spiegava che in ogni vera partita c’èe avvertiva: “Se nella prima mezzora non capisci chi è il pollo, allora il pollo sei tu”.All’Italia dissero cheerano un club esclusivo che le avrebbe portato enormi benefici.Nella prima “mezz’ora” – cioè nei primi anni – i nostri governanti hanno allegramente hanno promesso agli italiani che avremmo potuto lavorare di meno e guadagnare di più per il solo fatto di essere “europei” e di avere l’euro.Oggi – passata quella “mezz’ora” – tutti possono vedere quanti bei benefici abbiamo avuto.Ora è chiaro che. Ma la cosa incredibile è che i nostri governanti continuano a non capirlo (o a non volerlo ammettere) e a farci spennare da lorsignori.Lo dimostra – tanto per citare soloL’Unione europea – che– prima ha risposto picche alla richiesta italiana di sobbarcarsi insieme l’enorme problema dell’emigrazione mediterranea (anche per colpa dei governi italiani).che scaricano ogni giorno sulle nostre coste migliaia di migranti.È notizia di queste ore. Non solo a Bruxelles hanno sgonfiato quelle norme (), ma hanno addirittura, arrivando pure a cancellare la frase in cui si diceva che l’idea di questo codice “è condivisa a livello Ue”.Nel frattempo i nostri “amici” europeiIn queste ore – per esempio – a Corigliano Calabro(la Marina militare tedesca!) e a CrotoneDel resto nei giorni scorsi a BariDi tutti questi nuovi arrivati – stando alle direttive del Viminale – nessuno sarà ricollocato nei Paesi europei.Ormai non abbiamo più uno straccio di sovranità. Siamo alla mercé dei “paesi fratelli” com’era la Bulgaria nel Patto di Varsavia.Ed è tutto alla luce del sole. Tutto palese. A noi – grazie alle nostre classi dirigenti – hanno perfino spiegato apertis verbis che abbiamo bisogno del, cioè diE le nostre classi dirigenti si sono fatte in quattro per convincerci che dovevamoe che eravamo dei buzzurri sovranisti se volevamo difendere i nostri interessi nazionali.Così oggi vediamo, anche dalle cronache, che– magari ammantatolo di retorica europeista per meglio imporre la propria volontà agli altri – e(che serve a espropriarci sempre di più della nostra sovranità)Alcuni titoli dei giornali di questi giorni mostrano come va il mondo. Per esempio l’apertura di venerdì del “Corriere della sera” recitava:Capito l’antifona? Per vincere le elezioni Macron ha fatto il paladino dell’Unione europea, con tanto di esibizione della bandiera europea, contro il cosiddetto “populismo” (il cui campione – nella narrazione dei media politically correct – è sempre Trump).Ma appena, prendendo come bussola una sola cosa: l’interesse nazionale francese.Perfino la Grecia – dopo essere stata messa in ginocchio dalla Grande Germania chiamata “Unione europea” – si è messa a giocare in proprio e cerca un rapporto forte con la Cina (se proprio bisogna diventare colonie, meglio cercare il compratore più conveniente).Un titolo di “Avvenire”, venerdì scorso, recitava:Questi sono solo i due ultimi esempi. Ma chi persegue più accanitamente il proprio interesse nazionale – da sempre – è ovviamenteDel resto sono fedeli a. Noi un inno neanche ce l’abbiamo.Proprio l’interesse nazionale è stato anche la bussola che ha orientato il voto degli americani inducendoli ad eleggere, che è l’unico a proclamare senza ipocrisiaL’interesse nazionale è pure alla base della Brexit (gli inglesi non avevano nessuna intenzione di essere comandati dalla Germania, tramite Bruxelles).Stanno sottomessi al regime eurocratico come una colonia e non si sognano minimamente di “sgarrare” (per esempio togliendo le sanzioni alla Russia che pure fanno tanto danno alla nostra economia).L’Italia – come spiegava l’ultimo numero di– “è un Paese strategico che rifiuta di esserlo”.Infatti: cerniera con l’Europa dell’Est e vero cuore del Mediterraneo (dove si affacciano Africa e Medio Oriente) e dove, anche per la Cina, rappresenterebbe il miglior attracco verso l’Europa.Così, alla fine – dopo essere stato spennato – il pollo finirà allo spiedo.