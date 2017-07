Los que dicen cositas como "Gracias espiritu santo por el Papa Francisco", tienen un problema grave y es que COMO ES FRANCISCO MISMO EL QUE RECONOCE DECIR HEREJIAS Y QUE NO LE IMPORTA, RESULTA QUE UN HEREJE NO ES PAPA, PORQUE SEGÚN LA LEY DE LA IGLESIA UN HEREJE NO ES PAPA.En fin este articulo profundiza en el tema, pero mucho me temo que a los que reconocen a un señor que presume de herejias como papa, es dudoso que lo lean.