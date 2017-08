Padre Pio sull'aborto: la Terra sarà "bruciata come deserto"

Padre Pellegrino Funicelli, che assistette Padre Pio per molti anni, una volta gli chiese: "Oggi lei ha negato l'assoluzione a una donna perché ha detto che ha intrapreso volontariamente un aborto. Perché è stato così rigoroso con questa povera sfortunata?"Padre Pio rispose: "Il giorno in cui le persone perderanno il loro orrore per l'aborto sarà il giorno più terribile per l'umanità. L'aborto non è solo un omicidio, ma anche un suicidio. Non dovremmo avere il coraggio di manifestare la nostra fede davanti a coloro che commettono due crimini con una sola azione?""Suicidio?" chiese padre Pellegrino."Il suicidio della razza umana sarà compreso da coloro che vedranno la terra popolata dagli anziani e spopolata di bambini: bruciata come deserto", rispose Padre Pio.