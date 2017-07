La (terribile) profezia del card. Pacelli, futuro Papa Pio XII

클릭 수 260

Sono preoccupato

per il messaggio che ha dato

la Beata Vergine a Lucia di Fatima.



Questo insistere da parte di Maria,

sui pericoli che minacciano la Chiesa,

è un avvertimento divino

contro il suicidio di alterare la Fede,

nella Sua liturgia, la Sua teologia e la Sua anima.



… Sento tutto intorno a me questi innovatori

che desiderano smantellare la Sacra Cappella,

distruggere la fiamma universale della Chiesa,

rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa

per il suo passato storico.



… Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato

NEGHERA' il proprio Dio,

quando la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro.



Sarà allora tentata a credere che l’uomo sia diventato Dio...



Nelle nostre chiese,

i Cristiani cercheranno INVANO la lampada rossa dove DIO li aspetta.



Come Maria Maddalena, in lacrime dinanzi alla tomba vuota,

si chiederanno: “DOVE LO HANNO PORTATO?”.



(Fonte: "Pius XII Devant L'Histoire",

Editions du Jour / Robert Laffont (1972), pp. 52, 53)



Nota:

Nelle prime due parti del Messaggio di Fatima NON vi è alcun avvertimento relativo al “suicidio di alterare la Fede nella Sua Liturgia, la Sua teologia e la Sua anima". Tuttavia, il futuro Sommo Pontefice Pio XII collegò questa profezia al “messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di Fatima”.

E' perciò probabile che, in quanto Segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pacelli avesse ottenuto informazioni sul Terzo Segreto direttamente da suor Lucia o dagli stessi archivi di Fatima.

Informazioni finora MAI rese pubbliche, che riguardavano la futura crisi di enormi proporzioni all’interno della Chiesa cattolica, quella GRANDE APOSTASIA che l'avrebbe portata a NEGARE il dogma della Presenza REALE di nostro Signore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia, nel tentativo (satanico/massonico) di protestantizzare il Cattolicesimo, riducendolo ad una delle tante religioni facenti parte dell'unica religione mondiale.