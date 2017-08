Insémination femme-chien : le cardinal Schönborn "ne veut pas juger"

Ars Electronica

Heute

Le festival "artistique" autrichien, financé par l'État autrichien et par l'argent de l'UE, récompensera le 8 septembre "l'artiste" slovène Maja Smrekar pour avoir pris un de ses oeufs et l'avoir inséminé avec le sperme de son chien.Le porte-parole du cardinal de Vienne, Christoph Schönborn, souligne que cela n'a pas créé une nouvelle vie et qu'il "ne veut pas juger la valeur artistique" de la performance de Smrekar, écrit le journal