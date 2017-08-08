Активный гей-пропагандист неправильно истолковал письмо из Ватикана

Бразильский гей-активист Тони Рейс опубликовал в одной из социальных сетей запись, в которой сообщил, что Папа Франциск поздравил Рейса и его распутного партнера Дэвида Хэррэда с крещением трех детей, которых они усыновили. Два гомосексуалиста отправили письмо-уведомление в адрес Папы Франциска, и получили стандартный ответ, направленный монсеньёром Паоло Борджа, министром Государственного секретариата Ватикана. Рейс сознательно исказил смысл полученного письма, пытаясь использовать его в качестве личного одобрения его поступка со стороны Папы Римского.Катехизические поучения Католической Церкви называют однополые связи "глубоко порочными действиями", которые "не могут быть одобрены ни при каких обстоятельствах".