Obispong Maka-Katoliko Maagang Nagretiro

Priestly Fraternity of St. Peter

Tinanggap ni Papa Francis noong Oktubre 12 ang maagang pagreretiro ni Obispo Alain Castet (67) ng Luçon, France. Siya ay iniluklok noong 2008 at nagretiro dahil sa isyu sa kalusugan.Nagsimulang atakihin ng mga liberal relativist si Castet pagkatapos niyang mag-ordina ng anim na diyakono ngnoong 2012. Makalipas ang dalawang taon, parehong grupo ang nag-organisa ng press conference laban sa obispo sa simbahan at umatake sa kanya dahil sa pagtataguyod ng Lumang Seremonya, ang Banal na Komunyon sa bibig at mga lalaking nagsisilbi sa altar. Nitong tag-init si Castet ay inimbitahan ni Kardinal Robert Sarah sa kanyang diyosesis.