JUDIT Mensaje del 11 Septiembre de 2015

"Rezarán:Dios del universo, dueño de todo y dueño mío,Sin ti todo perece, sin ti el alma muere,Sin ti el sol se apaga, el hombre se extravía,Dios, si me abandonas, me pierdo en la deriva.Te suplico, ven Dios y toma mi alma,Que no habite en ella cosa impura,Que mi cuerpo sea templo puro para guardar tu palabra,Que salga de mi lo que no sea tuyo,Que se quede tu amor y me infunda lo santo,