SSPX sister in trouble

"Pls pray for Sr. Lucy. Upon her flight to France, she suffered a stroke/seizure, rushed to hospital where she stayed for 8hrs. On arriving home, she has been suffering seizures or minor strokes, now affecting different parts of her body. Doctors are experimenting with different medicines but so far to no effect. TY JMJ, Fr. TP"