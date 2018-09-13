St John Chrysostom

Clicks26St John Chrysostom
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"Even if we have thousands of acts of great virtue to our credit, our confidence in being heard must be based on God's mercy and His love for men. Even if we stand at the very summit of virtue, it … More
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TRUTH WILL SET YOU FREE
MY PAPA WILL HAVE ME IN HEAVEN BECAUSE HE LOVES ME, IS FORGIVING AND MERCIFULL TO ME
THERE IS NEVER ENOUGH OF GOOD I CAN DO
HE IS THE ONE DOING GOOD THROUGH ME ANYWAY
IT GIVES HIM JOY TO BE ANONYMOUS AND GIVES ME JOY TO KNOW HE IS DOING IT THROUGH ME AND FOR ME
HOW SWEET MY HEAVENLY FATHER IS
SWEATNESS BEYOND THE MEASURE
MY PAPA WILL HAVE ME IN HEAVEN BECAUSE HE LOVES ME, IS FORGIVING AND MERCIFULL TO ME
THERE IS NEVER ENOUGH OF GOOD I CAN DO
HE IS THE ONE DOING GOOD THROUGH ME ANYWAY
IT GIVES HIM JOY TO BE ANONYMOUS AND GIVES ME JOY TO KNOW HE IS DOING IT THROUGH ME AND FOR ME
HOW SWEET MY HEAVENLY FATHER IS
SWEATNESS BEYOND THE MEASURE
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