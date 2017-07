Heute vor 100 Jahren...

Desde la Fe

Die von der Erzdiözese Mexiko Stadt herausgegebene Wochenzeitunghat an die Worte von Sr. Lucia dos Santos, einer der Seherinnen von Fatima, erinnert. Diese hatte 1980 in einem Brief an Carlo Caffarra, geschrieben, dass es in der letzten Schlacht zwischen Gott und dem Königreich Satans um Ehe und Familie gehen werde. Siehe Artikel Prophetische Worte aus dem Jahr 1980 zur Familiensynode . Caffarra hatte Sr. Lucia um ihr Gebet für das neu gegründete Päpstliche Institut für Ehe und Familie ersucht. Er war damit von Papst Johannes Paul II. beauftragt worden.