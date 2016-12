Happy Birthday Jesus

Ponieważ te święta to urodziny Jezusa to życzę przede wszystkim JEMU, aby każde ludzkie serce było przygotowane na Jego przyjście. Aby w każdym sercu nasz kochany Jezus znalazł miejsce dla siebie, dla łask, które chce każdemu ofiarować. Życzę Jezusowi, by każda dusza była przygotowana na spotkanie z Nim przez szczerą spowiedź, bo przez to się otwieramy na współpracę z łaską Bożą.Maryi-mamie Jezusa życzę, aby mogła każdą duszę z łatwością doprowadzić do swojego syna, aby żaden bunt ludzki nie … [More]