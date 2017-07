Die Eltern Marias-Joachim und Anna

Gebet zur heiligen AnnaHeilige Mutter Anna, du hast auf Gottes Ruf gehört. Du warst offen für den Weg, den Gott dich führen wollte. In all den Sorgen und Nöten des Lebens bist du ihm treu geblieben. Bitte für mich gerade jetzt in meiner tiefen Sorge - dass ich die Kraft finde, durchzuhalten und den Mut zu haben, treu zu Jesus zu stehen. Bitte du für mich, dass ich in allem Schweren Gottes … [더보기]