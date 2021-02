Paray Le Monial. etoilenotredame. St Claude La Colombière, prêtre s.j. (1641-1682)-15 février Claude La Colombière , troisième enfant du notaire Bertrand La Colombière et Marguerite Coindat, naît … More

St Claude La Colombière, prêtre s.j. (1641-1682)-15 février

Claude La Colombière

Mon fidèle serviteur et parfait ami

Je veux que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie, ou que celui de Jésus et de Marie soient dans le mien afin qu’ils lui communiquent leurs mouvements, et qu’il ne s’agite et qu’il ne s’émeuve que conformément à l’impression qu’il recevra de ces Cœurs

Terreur papiste

dévotion au Sacré-Cœur

Sermons

Réflexions chrétiennes

Retraite spirituelle

Lettres spirituelles

Œuvres du R. P. Claude de la Colombière

Œuvres complètes

Écrits spirituels

Claude La Colombière

a été béatifié, le 16 juin 1929

et canonisé, le 31 mai 1992