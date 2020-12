KINO: La Leyenda del Padre Negro. kaliranm on May 9, 2014 Sinopsis: Mientras agoniza en una choza, el jesuita Francisco Eusebio Kino recuerda los acontecimientos que lo condujeron de Italia a la … More

KINO: La Leyenda del Padre Negro.



kaliranm on May 9, 2014

Sinopsis:

Mientras agoniza en una choza, el jesuita Francisco Eusebio Kino recuerda los acontecimientos que lo condujeron de Italia a la Nueva España, en donde acompañó a la expedición del almirante de Atondo en calidad de cartógrafo y misionero. Durante su estancia en California y Sonora, Kino es testigo del maltrato de los españoles hacia los indígenas, situación que en ocasiones se vuelve en contra de su misión evangelizadora.

Director: Felipe Cazals

Guión: Felipe Cazals

Gerardo de la Torre

Tomás Pérez Turrent



Interpretes:

Aaron Hernan

Carlos Cardán

Enrique Rocha

Fernando Balzaretti

Manuel Ojeda

Rodolfo de Anda



Productor: Carlos Resendi

Música: Amparo Rubin

Fotografía: Angel Goded

Montaje: Carlos Savage



Género: Aventuras | Biografía | Drama

País: México

Duración: 109 min