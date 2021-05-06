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Franciscans of Mary Magnificat TV
Wednesday of the Fifth Week of Easter Fr. Antonio Gutiérrez, FM YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/Franciscansof Instagram: instagram.…More
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