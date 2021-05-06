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Wednesday of the Fifth Week of Easter Fr. Antonio Gutiérrez, FM YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/Franciscansof Instagram: instagram.…More
Wednesday of the Fifth Week of Easter
Fr. Antonio Gutiérrez, FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/Franciscansof
Instagram: instagram.com/franciscansofmary/
Twitter: twitter.com/offranciscans
Telegram: t.me/FranciscansOfMary_en
Parler: parler.com/profile/FranciscansofMary/posts
Fr. Antonio Gutiérrez, FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/Franciscansof
Instagram: instagram.com/franciscansofmary/
Twitter: twitter.com/offranciscans
Telegram: t.me/FranciscansOfMary_en
Parler: parler.com/profile/FranciscansofMary/posts