Alles Gute zum Geburtstag, Paul Badde! Paul Badde (* 10. März 1948 in Schaag) ist ein deutscher Sachbuchautor und Journalist. Paul Badde studierte Philosophie und Soziologie an der Albert-Ludwigs-… More

Alles Gute zum Geburtstag, Paul Badde!



Paul Badde (* 10. März 1948 in Schaag) ist ein deutscher Sachbuchautor und Journalist.

Paul Badde studierte Philosophie und Soziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und war Lehrer an der Schillerschule in Frankfurt-Sachsenhausen. 1979 begann er als Redakteur und Ressortleiter bei der Satirezeitschrift Pardon. Nach Stationen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem FAZ-Magazin war er von 2000 bis 2013 Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, zuerst in Jerusalem, dann in Rom und beim Vatikan.



Seit Anfang 2007 ist Badde Mitherausgeber der Monatszeitschrift Vatican Magazin. Seit 2008 ist er Vorsitzender der Fatima-Aktion, eines katholischen Vereins, der sich Marienverehrung und eine „Umkehr“ zu einer konservativeren Theologie der römisch-katholischen Kirche zur Aufgabe gemacht hat.



Paul Badde ist Autor mehrerer Bücher, darunter Jerusalem, Jerusalem (1998), Die himmlische Stadt. Der abendländische Traum von der gerechten Gesellschaft (1999) sowie Herausgeber und Übersetzer einer zweisprachigen Fassung der ursprünglich auf Jiddisch verfassten Erzählung Jossel Rakovers Wendung zu Gott (2004) von Zvi Kolitz. Außerdem verfasste er Das göttliche Gesicht. Auf der Suche nach dem wahren Antlitz Jesu (2011) über den Schleier von Manoppello (Erstfassung 2005: Das Muschelseidentuch) und das Marienbuch Maria von Guadalupe. Wie das Erscheinen der Jungfrau Maria Weltgeschichte schrieb (2004) über die Marienerscheinung von 1531 im mexikanischen Wallfahrtsort Unsere Liebe Frau von Guadalupe, Mexiko. Im Sommer 2013 erschien ein Roman mit dem Titel Raphaël.



Am 18. November 2003 empfing Papst Johannes Paul II. ihn und seine Familie im Rahmen einer Privataudienz im Apostolischen Palast.



Paul Badde ist Vater von fünf Kindern.

wiki