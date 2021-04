San Benito de Aviñón, laico fecha: 14 de abril. vídeo de irapuato el 14 de abril 2016. Benito (o Bénézet) era pastor de ovejas en Hermillon, en St.-Jean-de-Maurienne (Saboya), sur de Francia. Se fue … More

vídeo de irapuato el 14 de abril 2016. Benito (o Bénézet) era pastor de ovejas en Hermillon, en St.-Jean-de-Maurienne (Saboya), sur de Francia. Se fue en 1177 a Avignon para contruir allí «por orden divina» el primer puente sobre el Ródano. Confirmó su mandato divino con un prodigio, y se le permitió construir el puente, que fue sufragado por la «Fraternidad de los Hermanos del Puente» (Pontifices Fratres), aprobada por el papa Clemente III en 1189, de la que según la tradición fue fundador el propio san Benito. La hermandad, derogada en el siglo XV, se dedicaba a la construcción de puentes, capillas, oratorios, calles, albergues de peregrinos, etc.

En el siglo XIV se construyó en el lado norte del puente una capilla de dos pisos dedicada a San Nicolás, que guardó las reliquias de san Bénézet, hasta que en 1674 sus huesos fueron trasladados al monasterio celestino de Avignon. El puente, si bien destruido y reconstruido varias veces (por tanto ya no es el construido directamente por el santo) existe todavía, aunque en desuso, y es patrimonio de la humanidad desde 1995. Su nombre propio es, precisamente, Puente de San Bénézet.

Figura en la tradición una beatificación del santo en 1212, y su canonización en 1233; si bien posiblemente lo haya sido por el obispo local, no por el pontífice ni por mandato de éste, por lo que no parece que daba considerarse la validez canónica de estos actos, al menos de la canonización (como pasa con muchas causas realizadas con anterioridad a la existencia de la Congregación de Ritos, que se encargó de las canonizaciones a partir del siglo XVI). El Martirologio Romano actual, aunque lo denomina santo, le da categoría de culto local (es decir, de beato).