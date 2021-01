- Sant'Angela da Foligno - Beata Cristiana da Santa Croce. Televallassina. La storia esterna di questa donna, laica, madre, vedova e illetterata (dichiarata poi "Magistra Theologorum"), si riduce a … More

Sappiate che per tutto il tempo della mia vita ricercai come potessi essere adorata e onorata

maternità spirituale

Istruzioni salutifere

Lo sommo bene dell'anima è pace verace e perfetta... Chi vuole dunque perfetto riposo, istùdisi d'amare Idio con tutto cuore, perciò che in tale cuore abita Idio, il quale solo dà e può la pace dare

Canonizzazione equipollente di Angela da Foligno

Preghiera di San Giovanni Paolo II

Beata Angela da Foligno!



Grandi meraviglie ha compiuto in te il Signore.



Noi oggi, con animo grato, contempliamo e adoriamo

l’arcano mistero della divina misericordia,

che ti ha guidata sulla via della Croce

fino alle vette dell’eroismo e della santità.



Illuminata dalla predicazione della Parola,

purificata dal Sacramento della Penitenza,

tu sei diventata fulgido esempio di virtù evangeliche,

maestra sapiente di discernimento cristiano,

guida sicura nel cammino della perfezione.



Hai conosciuto la tristezza del peccato,

hai sperimentato la “perfetta letizia” del perdono di Dio.



A te Cristo si è rivolto con i dolci titoli

di “figlia della pace” e di “figlia della divina sapienza”.



Beata Angela! confidando nella tua intercessione,

invochiamo il tuo aiuto,

perché sincera e perseverante

sia la conversione di chi, sulle tue orme,

abbandona il peccato e si apre alla grazia divina.



Sostieni quanti intendono seguirti

sulla strada della fedeltà a Cristo crocifisso

nelle famiglie e nelle Comunità religiose

di questa Città e dell’intera Regione.



Fa’ che i giovani ti sentano vicina,

guidali alla scoperta della loro vocazione,

perché la loro vita si apra alla gioia e all’amore.



Sostieni quanti, stanchi e sfiduciati,

camminano con fatica fra dolori fisici e spirituali.



Sii luminoso modello di femminilità evangelica

per ogni donna: per le vergini e le spose,

per le madri e le vedove.



La luce di Cristo, che rifulse

nella tua difficile esistenza,

brilli anche sul loro cammino quotidiano.



Implora, infine, la pace per noi tutti

e per il mondo intero.



Ottieni per la Chiesa,

impegnata nella nuova evangelizzazione,

il dono di numerosi apostoli,

di sante vocazioni sacerdotali e religiose.



Per la Comunità diocesana di Foligno

implora la grazia di un’indomita fede,

di una fattiva speranza e di un’ardente carità,

perché, seguendo le indicazioni del recente Sinodo,

avanzi spedita sulla strada della santità,

annunciando e testimoniando senza sosta

la perenne novità del Vangelo.

Beata Angela, prega per noi!