Miércoles de la segunda semana de Pascua



Libro de los Hechos de los Apóstoles 5,17-26.

Salmo 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.

Evangelio según San Juan 3,16-21.

ntervino entonces el Sumo Sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos. Llenos de envidia,hicieron arrestar a los Apóstoles y los enviaron a la prisión pública.Pero durante la noche, el Angel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo:"Vayan al Templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva Vida".Los Apóstoles, obedecieron la orden, entraron en el Templo en las primeras horas del día, y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el Sumo Sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel.Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron:"Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos, no había nadie adentro".Al oír esto, el jefe del Templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido.En ese momento llegó uno, diciendo: "Los hombres que ustedes arrestaron, están en el Templo y enseñan al pueblo".El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los Apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo.endeciré al Señor en todo tiempo,su alabanza estará siempre en mis labios.Mi alma se gloría en el Señor:que lo oigan los humildes y se alegren.Glorifiquen conmigo al Señor,alabemos su Nombre todos juntos.Busqué al Señor: El me respondióy me libró de todos mis temores.Miren hacia El y quedarán resplandecientes,y sus rostros no se avergonzarán.Este pobre hombre invocó al Señor:El lo escuchó y lo salvó de sus angustias.El Ángel del Señor acampaen torno de sus fieles, y los libra.¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!¡Felices los que en El se refugian!í, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna.Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»El que cree en él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas.En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Santiago de Saroug