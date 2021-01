el 8 de enero Santa Gúdula, patrona de Bruselas. diócesistv Gúdula, en latín Guodila, nació en Brabante, Bélgica. de Witger y Amalberga , en el siglo VII, y murió a inicios del siglo VIII. Después … More

el 8 de enero Santa Gúdula, patrona de Bruselas.diócesistv Gúdula, en latín Guodila, nació en Brabante, Bélgica. de Witger y Amalberga , en el siglo VII, y murió a inicios del siglo VIII. Después del nacimiento de Gúdula, su madre, Amelberga (que es también localmente venerada como santa, aunque no debe confundirse con santa Amelberga, virgen), abrazó la vida religiosa, y recibió el velo de manos de san Auberto, obispo de Cambrai. La hermana de santa Gúdula fue santa Reinelda, y su hermano san Emeberto, que sucedió a san Vindiciano como obispo de Cambrai hacia el 695 (debe terse presente que sólo algunos de estos santos fueron inscriptos en el Martirologio Romano).Desde temprana edad Gúdula demostró ser digna descendiente de su madre, y con Reinelda y Emeberto vivió en una atmósfera de piedad y trabajo. Visitaba con frecuencia la iglesia de Moozele, situada a poco más de 3 km se su casa paterna. A su muerte fue enterrada en Ham (Flandes oriental), pero a unos cien años de su muerte sus reliquias fueron movidas a la iglesia de Saint-Sauveur en Moorzeele, en la que su cuerpo fue enterrado bajo el altar. bajo el duque Carlos de Lorena (977-992), entre el 977 y el 988, el cuerpo de la santa fue removido de Moorzeele y trasladado a la capilla de Saint Géry, en Bruselas. El conde Balderico de Lovaina realizó un nuevo traslado en 1047, cuando las reliquias de la santa fueron puestas en la iglesia de San Miguel. Grandes indulgencias se ganaron en las fiestas de la santa en 1330, por quienes asistieron a la finalización de la iglesia de Santa Gúdula en Bruselas. El 6 de junio de 1579 las iglesia colegiata de la santa fue saqueda y destruida por Gueux y los herejes, y las reliquias de la santa desenterradas y dispersadas.Aunque san Miguel es el patrono principal de Bruselas, santa Gúdula es la patrona más venerada. La representación iconográfica más clásica de la santa es con una vela o linterna en la mano, lo que se refiere a la leyenda según la cual Gúdula acudía a la iglesia antes del canto del gallo; una vez el demonio, para impedir ese acto de piedad, le apagó la vela que llevaba, pero la santa obtuvo de Dios que la linterna se volviera a encender milagrosamente.Traducido para ETF, con escasos cambios, de un artículo de Léon Van der Essen en Catholic Encyclopedia . Bibliografía original: Acta Sanctorum Belgii, V, 689-715, 716-735; Monumenta Germaniae Historica: Scriptores, XV, 2, 1200-1203; Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxellensis (Brussels, 1886), I, 391; Bollandus, De S. Gudila virgine commentarius praevius, con add. de Ghesquiere, in Acta Sanctorum Belgii, loc. cit., 667-689; De S. Gudila et ejus translatione and De translatione corporis B. Gudulae virginis ad ecclesiam S. Michaelis et de institutione canonicorum Bruxellae et Lovanii, in Leuckenberg, Selecta juris et histor., III, 211-218; CAHIER, Caracteristiques des Saints dans l'art populaire (Paris, 1867), I, 197, II, 507; Van Der Essen, Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints Merovingiens de l'ancienne Belgique (Louvain, 1907), 296-298. El artículo menciona también que una flor que florece a inicios de enero, la «tremella deliquescens», es llamada «Sinte Goulds lampken» (lámpara de santa Gúdula), sin embargo la única especie que encontré con ese nombre, al menos en sitios especializados españoles, no es una flor sino un hongo