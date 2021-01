25 DÉCEMBRE 800 - CHARLEMAGNE SACRÉ EMPEREUR. VÉLIZY INFO Léon III, né en 750 et mort le 12 juin 816 à Rome, est un homme d'Église de l'époque carolingienne, pape de 795 à 816, canonisé au … More

VÉLIZY INFO Léon III, né en 750 et mort le 12 juin 816 à Rome, est un homme d'Église de l'époque carolingienne, pape de 795 à 816, canonisé au xviie siècle sous le nom de « Saint Léon III » (fête le 12 juin).

À Noël, en 800, Léon III couronne Charlemagne empereur à Rome.

Cependant, durant la cérémonie, le pontife ne s'agenouillera pas devant le nouvel empereur [?]. Cet acte symbolique marquera le début des luttes entre le pouvoir royal temporel et le pouvoir spirituel de l'Église. D'après Eginhard, « Charlemagne aurait renoncé à entrer dans l'Église ce jour-là, s'il avait pu connaître d'avance le dessein du pontife »6. Cet acte de Léon III représenterait une vengeance à l'égard de Charlemagne qui aurait exigé son couronnement en tant qu'empereur en l'échange de sa protection envers le pape.

(Voir Charlemagne, La cérémonie du 25 décembre)

En 801, il tente de réunir les deux empires par l’union de Charlemagne et de l’impératrice Irène l'Athénienne. La déposition de celle-ci l’année suivante ruine ses plans.