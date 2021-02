Primera Lectura (Lectio Divina)

Primera Lectura (Lectio Divina)

Eclesiástico 6, 5-17

Las palabras amistosas multiplican el número de amigos, los labios

amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden muchos; pero que

uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva

amistad, vete con tiento; no te le confíes tan fácilmente, pues hay

amigos que lo son por conveniencia y no son fieles en el día de la

desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta

los motivos del pleito. Hay amigos que te acompañan a comer, pero

nunca se aparecen en la hora de las penas: cuando te va bien, están

contigo, cuando te va mal, huyen de ti; si te ocurre una desgracia,

cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus enemigos

y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que da

seguridad; el que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel

no tiene precio: ningún dinero ajusta

+ Meditatio

La amistad es un don de Dios, es la capacidad de verse reflejado en el

alma de otro ser humano, con quien consigo una afinidad e intimidad

que me permite crecer siendo yo mismo sin temor a ser rechazado o

despreciado. Pero la amistad supone un trato humilde y sencillo con

los demás, un trato fino que comienza con la manera de hablar a los

demás. Si soy atento y respetuoso con los otros, puedo tener la

certeza de que ese respeto puede acabar en amistad; cualquier falta de

tacto o respeto para con los demás puede conducir a la enemistad o a

perder al amigo que he ganado. El escritor sagrado habla de la amistad

que brota de la conveniencia, la búsqueda de ganancias o el bien que

el otro pueda obtener de mí. Pero la auténtica amistad consiste en

ser remanso para la nave del amigo que ha sido zarandeada por las

vicisitudes de la vida. Y el amigo por excelencia es Jesús.

+ Oratio

Señor Jesús que llevaste tu amor y amistad por nosotros hasta el grado

de dar la vida en la cruz para que nosotros obtuviéramos una vida

plena al lado de tu Padre bueno, haz que seamos agradecidos contigo

por todos los bienes que nos has dado a lo largo de nuestra vida, para

que a imagen tuya, seamos amigos auténticos hasta el grado de dar la

vida por quienes nos rodean. Tú que vives y reinas por los siglos de

los siglos. Amén.

+ Operatio

El día de hoy daré mi vida por mis seres amados, siendo atento con

ellos, dedicándoles mi tiempo y mis dones.

El Evangelio de hoy

Marcos 10, 1-12

En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania,

y de nuevo se le fue acercando la gente; él los estuvo enseñando, como

era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron,

para ponerlo a prueba: "¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su

esposa?"

Él les respondió: "¿Qué les prescribió Moisés?" Ellos contestaron:

"Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de

divorcio a la esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió esto, debido

a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al

crearlos, Dios _los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su

padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola

cosa_. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que

Dios unió, que no lo separe el hombre".

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto.

Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra,

comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido

y se casa con otro, comete adulterio".

+ Reflexión

La respuesta de Jesús es categórica y no nos deja lugar a dudas de

cuál es el proyecto de Dios para el hombre: "Unirse a su mujer y de

esta manera ser una sola cosa con ella". Sin embargo, en medio de este

mudo lleno de confusiones y de antivalores en el cual la vida

espiritual y el proyecto de Dios tienen poca importancia, es fácil no

darnos cuenta de que es precisamente en este proyecto en el que el

hombre y la mujer alcanzan la plenitud y con ello la felicidad en la

paz. Esto va haciendo que el sacramento del matrimonio se minusvalore

y con gran tristeza vemos que muchos jóvenes se casan y no son capaces

de luchar por su matrimonio. En la cultura del: "Úsese y tírese", son

muchos los que prefieren terminar con el compromiso y la alianza hecha

ante Dios que luchar, usando el poder de Dios, para llevar adelante el

proyecto de vida que se habían trazado.

No permitas que esto pase en tu vida. Si aún no haz escogido o

encontrado la persona que Dios pensó para tu felicidad, no te

apresures, y sobre todo deja que las cosas maduren de manera que la

decisión del matrimonio sea algo que brota del corazón. Si ya estás

casado, no te alejes de la gracia, y podrás realizar un matrimonio

lleno de alegría, para toda la vida.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro