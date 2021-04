Bx Nicolas Roland, prêtre et fondateur († 1678) - 27 avril. Prêtre et fondateur de la Congrégation des « Sœurs du Saint Enfant Jésus » Nicolas Roland naît à l'époque de la Fronde, à Reims, le 8 … More





Prêtre et fondateur de la Congrégation des « Sœurs du Saint Enfant Jésus » Nicolas Roland naît à l'époque de la Fronde, à Reims, le 8 décembre 1642. Il est le fils d'un commissaire aux guerres. Vers l'âge de huit ans, il entre au collège des Jésuites et est très vite attiré par le sacerdoce.



Préoccupé de la formation chrétienne des enfants, il crée des écoles pour les enfants pauvres alors exclus de toute formation. Il fonde la Congrégation des « Sœurs du Saint Enfant Jésus ».

Il meurt le 27 avril 1678.



Nicolas Roland a été béatifié le 16 octobre 1994, à Rome, par saint Jean Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005).



