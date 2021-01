Neuvaine à st François de Sales Père miséricordieux, tu as donné saint François de Sales à ton Eglise comme Pasteur embrasé de l'Amour du Coeur de Ton Fils et un Maître Spirituel de la connaissance … More

Neuvaine à st François de Sales

Père miséricordieux, tu as donné saint François de Sales à ton Eglise

comme Pasteur embrasé de l'Amour du Coeur de Ton Fils et un Maître Spirituel

de la connaissance amoureuse de ton mystère divin.

Accorde-nous la grâce de nous laisser attirer avec lui

dans le brasier ardent de ta communion trinitaire,

par le Coeur de Jésus, doux et humble,

pour que nous puissions coopérer par toute notre vie à

l'oeuvre de ton Amour divin, en nous, entre nous et dans la Création entière.



Par l'intercession de saint François de Sales et dans le Nom Glorieux de Jésus,

ton Fils et notre Sauveur, je te demande la grâce .....



Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,

pour les siècles des siècles. Amen.



Saint François de Sales, priez pour nous !