16 Gennaio - San Marcello I - San Tiziano.



Televallassina Marcello I , Papa, succedette a Marcellino, dopo un considerevole intervallo, molto probabilmente nel maggio del 307. Sotto l'Imperatore Massenzio venne bandito da Roma nel 309 per via dei tumulti causati dalla severità delle penitenze che aveva imposto sui cristiani che avevano smesso di praticare a causa delle recenti persecuzioni. Morì quello stesso anno, venendo succeduto da Eusebio.



S. Tiziano di Oderzo (Veneto), vescovo († 632)

M artirologio R omano:Oderzo in Veneto, san Tiziano , vescovo