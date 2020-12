Crocodile, apvs, vous vous trompez sur toute la ligne ! Il existe trois sortes de galettes :

1 - la galette des rois traditionnelle (fève catholique)

2 - la galette des rois œcuménique (fève de toutes les religions)

3 - la galette des rois athée (avec ou sans fève de n'importe quelle représentation)

Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le choix. Mon époux a acheté la dernière galette dans le … More

Crocodile, apvs, vous vous trompez sur toute la ligne ! Il existe trois sortes de galettes :1 - la galette des rois traditionnelle (fève catholique)2 - la galette des rois œcuménique (fève de toutes les religions)3 - la galette des rois athée (avec ou sans fève de n'importe quelle représentation)Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le choix. Mon époux a acheté la dernière galette dans le rayon et j'ai eu comme fève un "hobbit" (n°3). A croire que les Évangélistes se sont trompés !à la crèche, il n'y avait pas de bergers du tout ! mais des "hobbits" à la place.Bon ok ! j'arrête de plaisanter et je vais sérieusement me remettre en question. Paix et bien dans les Coeurs unis de Jésus Marie Joseph +