Martes de la primera semana del tiempo ordinario



Primer Libro de Samuel 1,9-20.

Primer Libro de Samuel 2,1.4-5.6-7.8abcd.

Evangelio según San Marcos 1,21b-28.

espués que comieron y bebieron en Silo, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado en su silla a la puerta del Templo del Señor.Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente.Luego hizo este voto: "Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza".Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca.Ana oraba en silencio; sólo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria,y le dijo: "¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¡Ve a que se te pase el efecto del vino!".Ana respondió: "No, mi señor; yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar; sólo me estaba desahogando delante del Señor.No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera; si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor"."Vete en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido".Ana le dijo entonces: "¡Que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor!". Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante.A la mañana siguiente, se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor; luego regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella.Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: "Se lo he pedido al Señor".i corazón se regocija en el Señor,tengo la frente erguida gracias a mi Dios.Mi boca se ríe de mis enemigos,porque tu salvación me ha llenado de alegría.El arco de los valientes se ha quebrado,y los vacilantes se ciñen de vigor;los satisfechos se contratan por un pedazo de pan,y los hambrientos dejan de fatigarse;la mujer estéril da a luz siete veces,y la madre de muchos hijos se marchita.El Señor da la muerte y la vida,hunde en el Abismo y levanta de él.El Señor da la pobreza y la riqueza,humilla y también enaltece.El levanta del polvo al desvalidoy alza al pobre de la miseria,para hacerlos sentar con los príncipesy darles en herencia un trono de gloria.esús entró a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar:"¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios".Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y sal de este hombre".El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre.Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!".Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Catecismo de la Iglesia Católica