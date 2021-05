23.05.2016: Heilig-Blut-Fest auf der Insel Reichenau. Am Montag nach Dreifaltigkeitssonntag feiert die Reichenau mit dem Heilig-Blutfest ihren höchsten Inselfeiertag. Das Pontifikalamt um 9 Uhr wird … More

23.05.2016: Heilig-Blut-Fest auf der Insel Reichenau.



Am Montag nach Dreifaltigkeitssonntag feiert die Reichenau mit dem Heilig-Blutfest ihren höchsten Inselfeiertag.

Das Pontifikalamt um 9 Uhr wird in diesem Jahr von unserem Erzbischof Stephan Burger geleitet, der uns sein Predigtwort schenkt. Musikalisch bringen der Münsterchor und das Münsterorchester die Nicolai-Messe in D zur Aufführung.