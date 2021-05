St Pierre Nolasque, prêtre et fond. (1189-1256) - le 6 mai. Saint Pierre Nolasque Prêtre et fondateur de l’Ordre : « Notre-Dame de la Merci » P ierre Nolasque naquit d'une illustre famille, près … More

Saint Pierre Nolasque Prêtre et fondateur de l’Ordre : « Notre-Dame de la Merci »



ierre Nolasque naquit d'une illustre famille, près de Carcassonne, en France, à la fin du XIIe siècle (± 1189). Il excella, toute sa vie, dans la pratique de la charité à l'égard du prochain. Dès son adolescence il perdit ses parents.



L'hérésie des Albigeois ravageait alors le Midi de la France. Pour s'y soustraire, il vendit son patrimoine, et se retira en Espagne, où il était appelé par le roi Jacques d'Aragon. Il se rendit ensuite à Barcelone, et y consacra toute sa fortune au rachat des captifs enlevés sur mer par les Sarrasins. Mais le sacrifice de ses biens ne suffisait pas à sa charité. Il voulait encore se vendre lui-même pour délivrer ses frères et se charger de leurs chaînes. Une nuit qu'il priait en songeant à la délivrance des captifs, la Sainte Vierge lui apparut et lui recommanda d'établir, en son honneur, un Ordre religieux consacré à cette œuvre de charité. Il s'empressa d'obéir à cet avertissement céleste, d'autant plus que le roi et Raymond de Pennafort avaient reçu en même temps la même révélation.



Il fonda l'ordre de « Notre-Dame de la Merci » pour la rédemption des captifs. Le caractère particulier de cet ordre, consiste en ce qu'il joignait aux trois vœux ordinaires de religion un quatrième vœu : celui de se livrer en gage aux païens, s'il en était besoin, pour la délivrance des chrétiens.



À cet exemple héroïque de charité il joignait celui de toutes les vertus. Favorisé du don de prophétie, il prédit au roi d'Aragon la conquête du royaume de Valence sur les Maures. Il était soutenu par de fréquentes apparitions de son ange gardien et de la Vierge Mère de Dieu.



Enfin, accablé par l'âge, le travail et la pénitence, il reçut l'avertissement de sa mort prochaine. Lorsqu'on lui eut administré les derniers sacrements, il exhorta encore ses frères à la charité envers les captifs. Puis, en disant ces paroles : « Le Seigneur a envoyé la rédemption à son peuple », il rendit son âme à Dieu, au milieu de la nuit de Noël, l'an 1256.

L'Apparition de saint Pierre à saint Pierre Nolasque est un tableau baroque de Francisco de Zurbarán (1598-1664) peint en 1629 et conservé au musée du Prado de Madrid. Cette huile sur toile mesure 179 cm de hauteur pour 223 cm de largeur et forme une paire avec un autre tableau intitulé La Vision de saint Pierre Nolasque, où le saint est figuré rêvant de la Jérusalem céleste.

Le tableau représente l'apôtre saint Pierre crucifié la tête en bas (comme il l'avait demandé à ses bourreaux) apparaissant à saint Pierre Nolasque pour le rachat des captifs aux mains des musulmans. Alors qu'il voulait se rendre à Rome visiter la tombe de l'apôtre Pierre, il en fut empêché et il eut une vision consolatrice de l'apôtre Pierre lui demandant de poursuivre son œuvre d'évangélisation en Espagne qui se libérait peu à peu du joug musulman.



Ce tableau, comme son pendant La Vision de saint Pierre Nolasque, fut réalisé pour le couvent de la Merci de Séville, fondé par saint Pierre Nolasque. La canonisation du saint avait eu lieu récemment en 1628 et le couvent commanda à cette occasion une série de vingt-deux tableaux illustrant la vie du fondateur de l'ordre de la Merci, dont seuls onze nous sont parvenus.



La toile fut achetée en 1808 par le doyen de la cathédrale de Séville, Manuel López Cepero, qui en fit don en 1821 à la collection du roi Ferdinand VII.