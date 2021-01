"Jak możesz brać udział w tak ohydnym przestępstwie?" – biskup Athanasius Schneider odpowiedział pielęgniarce, która zapytała, co powinna zrobić, bo jej praca zmusza ją do podania szczepionek Covid-19 wyprodukowanych z linii komórkowych pobranych od abortowanych dzieci.Schneider powiedział LiveFatima.io (14 stycznia, film poniżej) "nie robić tego w żadnym wypadku, to niemożliwe." Uważa on pracę z tymi szczepionkami za "zło" i "potworną zbrodnię", szczególnie w obecnym kontekście codziennie rosnącego przemysłu aborcyjnego i technologii płodowej."To jest kanibalizm", powiedział, podkreślając, że jedno dziecko zostało okrutnie zamordowane i wykorzystane do produkcji szczepionki. Schneider mówi pielęgniarce, aby raczej straciła wszystkie ziemskie rzeczy i zrezygnowała z życia, niż świadomie popełniła ten grzech.