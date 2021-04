"...méprisé, passant pour un fou..." Comme souvent.



"...méprisé, passant pour un fou..." Comme souvent.



La Prière des Trois Cœurs de Saint Benoît-Joseph Labre « Mon Dieu, accordez-moi, pour Vous aimer, trois cœurs en un seul » : (que l'entend à la fin et lue par Michael Lonsdale)



« Mon Dieu, accordez-moi, pour Vous aimer, trois cœurs en un seul.



Le premier, pour Vous, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement en Votre Présence et me faisant désirer parler de Vous, agir pour Vous, et, surtout, accueillir avec patience les épreuves qu’il me sera donné de devoir surmonter au cours de ma vie.



Le second, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en lui confiant Votre Parole, en étant Votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s’éloignent de Vous, et plus particulièrement encore s’ils me rejettent ; qu’il s’élève vers Vous, vous implorant de les éclairer afin qu’ils parviennent à se libérer des filets du chasseur. Qu’il soit, enfin, plein de compassion pour celles et ceux qui ont quitté ce monde dans l’espérance de Vous voir face à face.



Le troisième, de bronze, rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l’entêtement, me poussera à l’abstinence et m’incitera à me défier du péché. Car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont Vous me comblerez dans l’éternité. Amen. »



Saint Benoît-Joseph Labre (1748-1783)